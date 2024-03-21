«Проверьте на наркотики. Закончит как Ефремов»: Полицейские возьмутся за Никиту Кологривого после скандала в Новосибирске

Никита Кологривый вызвал значительное волнение своим приездом в родной Новосибирск. Актер посетил множество мероприятий, включая городские, такие как Масленица в Зоопарке, а также некоторые общественные заведения и рестораны. Он также организовал встречу с подписчиками в одном из заведений. Однако ночью после всех событий он был замечен в общественном месте, где произошел конфликт с сотрудниками заведения.

Призвал обратить внимание на поведение актера

Видеозапись этого инцидента стала широко обсуждаться в социальных сетях. Общественник Виталий Бородин, к примеру, призвал правоохранительные органы обратить внимание на поведение актера. Он сравнил его с Михаилом Ефремовым, который также оказался в центре скандала, полагая, что слава может защитить его от общественного осуждения.

Бородин утверждает, что Кологривый нарушил закон и должен нести ответственность за свои действия. Он также призвал силовиков проверить актера на употребление наркотиков. Его пост вызвал большой отклик в сети, многие выразили согласие с его мнением, некоторые пытались защитить актера, объясняя его поведение звездной болезнью, сообщает vesiskitim.ru.