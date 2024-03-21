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Собчак, Ургант и Земфира трогательно высказались о смерти Василия Уткина: «Разговаривали неделю назад»

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Собчак, Ургант и Земфира трогательно высказались о смерти Василия Уткина: «Разговаривали неделю назад»
Знаменитости
Источник фото: @realradioutkin

Скоропостижная кончина Василия Уткина 20 марта стала шоком для его семьи, друзей и коллег по шоу-бизнесу. Многие выразили свои соболезнования и неверие в то, что он ушел из жизни.

Ксения Собчак, к примеру, опубликовала видео-фрагмент интервью с Уткиным, где он говорил о том, что чувствует себя одиноким в своем мнении. Она отметила его честность и ум, а также выразила соболезнования его близким.

Был незаменимым в шоу-бизнесе

Иван Ургант рассказал, что неделю назад позвонил Уткину после просмотра интервью Вите Кравченко, сделанного два года назад. Шоумен подчеркнул его хлесткий и ироничный стиль, отметив, что он был незаменимым в шоу-бизнесе.

Земфира* также выразила свои сожаления по поводу ухода Уткина, добавив шутливую цитату о футболе. Татьяна Тарасова выразила свое недоумение и сожаление по поводу смерти Уткина, подчеркнув, что ему было всего 52 года.

Большая потеря для российского спорта

Дмитрий Губерниев написал, что потеря Уткина большая как для него лично, так и для российского спорта в целом, учитывая его вклад в поддержку команды футболистов-непрофессионалов и мастер-классы для будущих журналистов, сообщает Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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