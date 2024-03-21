Информинг » Знаменитости » Смерть «крабового короля» Олега Кана назвали инсценировкой — что известно, где сейчас, последние новости

Смерть «крабового короля» Олега Кана назвали инсценировкой — что известно, где сейчас, последние новости

Image 16+
Смерть «крабового короля» Олега Кана назвали инсценировкой — что известно, где сейчас, последние новости
Знаменитости
Фото: @gudkov / freepik.com

По сообщению адвокатов, рыбный промышленник Олег Кан скончался. Это произошло еще 14 февраля, но информация об этом стала известна только 21 марта 2024 года. 

Со стороны Генеральной прокуратуры РФ появились предположения о том, что смерть Кана может быть инсценировкой. 

Олег Кан, известный как «крабовый король», был замечен в зоне интереса следственных органов еще в 2020 году. Его фирма, компания «Вакканай», владела делами в рыбной промышленности на Дальнем Востоке.

Представители прокуратуры отметили, что не имеют доказательств смерти Кана, кроме записи в акте о гражданском состоянии. Несмотря на это, были направлены запросы в ЗАГСы, но ни один из них не подтвердил факт смерти «крабового короля». Олег Кан получил свой псевдоним «крабовый король» после того, как в фильме на федеральных каналах была рассказана история о незаконной ловле камчатского краба, в которой он был упомянут.

Нужно отметить, что информация о смерти Кана вызвала интерес в свете предыдущих судебных дел и расследований, связанных с его деятельностью в рыбной промышленности, сообщает Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Степаненко получила шок после рождения у Петросяна дочери: у нее пропал дар речи

Степаненко получила шок после рождения у Петросяна дочери: у нее пропал дар речи

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Собчак, Ургант и Земфира трогательно высказались о смерти Василия Уткина: «Разговаривали неделю назад»

Сегодня, 11:58

На премьере сериала артистка Арбенина заговорила о борьбе с насилием

Сегодня, 11:38

Смерть «крабового короля» Олега Кана назвали инсценировкой — что известно, где сейчас, последние новости

Сегодня, 11:33

«Проверьте на наркотики. Закончит как Ефремов»: Полицейские возьмутся за Никиту Кологривого после скандала в Новосибирске

Сегодня, 10:33

Кабаеву заметили в ресторане Новосибирска в спортивном костюме и кроссовках: «Никто не узнал»

Сегодня, 10:08

Актриса Климова показала фигуру в платье с откровенным декольтем: поразила образом

Сегодня, 09:48

Певицу Аллу Пугачеву засняли во время пения на новом корпоративе

Сегодня, 09:48

«Маразм»: Актриса Поргина провела разбор поведения пьяного Кологривого в новосибирском баре

Сегодня, 09:43

Юрий Антонов сильно пострадал во время концерта: певец едва не оглох

Сегодня, 00:13

6 малоизвестных фактов о Екатерине Стриженовой

Сегодня, 00:13

Никита Кологривый угодил в несколько скандалов в Новосибирске

Вчера, 23:38

Умер Василий Уткин: реакция мамы на смерть сына, есть ли наследники

Вчера, 23:33

Артист Юрий Назаров ответил Артуру Смольянинову на его нелестные слова о русских

Вчера, 23:28

Продюсер Павел Рудченко назвал преемника Валерия Леонтьева: таких артистов единицы

Вчера, 23:28

«Должна петь душа»: Певец SHAMAN прокомментировал идею изучать его песни в школах РФ

Вчера, 22:28

Шоумен Дмитрий Нагиев уехал на заработки в Дубай

Вчера, 21:43

Кейт Миддлтон снова поймали на «подлоге» — что случилось

Вчера, 21:28

В Лондонской клинике сотрудник прочел медицинскую операционную карту Кейт Миддлтон — вспыхнул огромный скандал

Вчера, 20:18

«Трогал везде и предлагал секс»: В Новосибирске Никита Кологривый укусил официантку за ногу — ему предложили поехать на СВО

Вчера, 19:48

Музыкант Маршал призвал перестать писать об Орбакайте

Вчера, 18:53

Новости партнеров
2023
ru-RU