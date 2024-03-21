Смерть «крабового короля» Олега Кана назвали инсценировкой — что известно, где сейчас, последние новости

По сообщению адвокатов, рыбный промышленник Олег Кан скончался. Это произошло еще 14 февраля, но информация об этом стала известна только 21 марта 2024 года.

Со стороны Генеральной прокуратуры РФ появились предположения о том, что смерть Кана может быть инсценировкой.

Олег Кан, известный как «крабовый король», был замечен в зоне интереса следственных органов еще в 2020 году. Его фирма, компания «Вакканай», владела делами в рыбной промышленности на Дальнем Востоке.

Представители прокуратуры отметили, что не имеют доказательств смерти Кана, кроме записи в акте о гражданском состоянии. Несмотря на это, были направлены запросы в ЗАГСы, но ни один из них не подтвердил факт смерти «крабового короля». Олег Кан получил свой псевдоним «крабовый король» после того, как в фильме на федеральных каналах была рассказана история о незаконной ловле камчатского краба, в которой он был упомянут.

Нужно отметить, что информация о смерти Кана вызвала интерес в свете предыдущих судебных дел и расследований, связанных с его деятельностью в рыбной промышленности, сообщает Весь Искитим.