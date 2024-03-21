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Режиссер Баранов раскрыл, остался ли Кологривый претендентом на роль Жириновского после скандала

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Режиссер Баранов раскрыл, остался ли Кологривый претендентом на роль Жириновского после скандала
Знаменитости
Источник фото: @n.kologrivyy

Никита Кологривый рассматривается на роль Владимира Жириновского в предстоящем байопике. Это подтвердил режиссер Александр Баранов в беседе с изданием РИА Новости.

Ранее прокуратура Новосибирска сообщила, что планирует обжаловать решение суда, приговорившего актера к семидневному административному аресту. Ведомство настаивает на полном исполнении ареста на протяжении 15 суток.

В ходе процесса 21 марта артист был приговорен к семи суткам административного ареста по делу о хулиганстве после скандального инцидента в баре Новосибирска, связанного с сильным алкогольным опьянением. Никита приставал к официантке, даже укусил, вступив в драку с иными посетителями. В результате был составлен протокол. Статья - мелкое хулиганство, пишет Газета.ру.

Готова отказаться от иска против Кологривого

Позднее пострадавшая Алиса заявила, что она готова отказаться от иска против Кологривого. Но есть условие - в случае «нормальных извинений». В ответ на это актер передал свои извинения девушке, пообещав принести ей букет роскошных цветов

Информационное агентство «Informing»

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