Украинская певица Лобода перекрасила волосы и снова провела концерт на русском языке

Светлана Лобода, покинувшая РФ после старта специальной военной операци и выразившая резкую критику в адрес российских властей, представила фанатам новый имидж.

Лобода сменила свой обычный блонд на темный цвет

В анонсе новой песни на русском языке артистка из Украины предстала перед поклонниками в обновленном облике. Она сменила свой обычный блонд на темный цвет, а также придумала себе яркий макияж.

Фотография, опубликованная в соцсетях, вызвала разнообразные реакции у ее фанатов. Некоторые подписчики выразили свое разочарование в комментариях, отметив, что такой образ вызывает негативные эмоции. Однако нашлись те, кто оценил ее обновленный стиль и поддержал артистку.

Стоит отметить, что украинские поклонники Светланы проявили недоумение по поводу ее решения продолжать записывать хиты на русском языке после отъезда из РФ и критики СВО.