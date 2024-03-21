Певица МакSим заявила, что здоровье больше не позволяет ей ездить в концертные туры

Певица МакSим объявила, что больше не планирует возвращаться к концертной деятельности и турам из-за проблем со здоровьем.

Вполне возможно, иногда певица будет давать концерты в отдельных городах

В интервью телеканалу «360» она поделилась, что ее текущее состояние здоровья не позволяет ей продолжать выступления, хотя, вполне возможно, иногда она будет давать концерты в отдельных городах и радовать поклонников. Певица призналась, что тяжелое заболевание, которое перенесла, сделало долгосрочные туры невозможными. Она также добавила, что не хочет рисковать своим здоровьем ради карьеры, особенно учитывая заботу о своих двух дочерях.

Напомним, ранее появилась информация о том, что певица МакSим берет паузу в карьере после лечения алкогольной зависимости. Однако певица сама опровергла эти слухи. Она подчеркнула, что будет продолжать творческую деятельность, хотя и в меньшем объеме, пишет Газета.ру.