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Беременная Женя Малахова снялась в нежной фотосессии: она ждет второго ребенка

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Беременная Женя Малахова снялась в нежной фотосессии: она ждет второго ребенка
Знаменитости
Источник фото: @malahovajenya

Женя Малахова порадовала своих подписчиков. Звезда ремейка «А зори здесь тихие» объявила о своей второй беременности в социальных сетях. Артистка выложила новое фото с округлившимся животом. Кадр она назвала «Моя новая любовь». 

В феврале 2022 года артистка стала мамой впервые

Женя вступила в брак с бизнесменом Андреем Тарасовым в 2020 году. В феврале 2022 года она стала мамой впервые, родив мужу сына Федора. Она заявила, что быстро восстановилась после родов, поэтому вернула себе прежнюю форму уже через полгода.

Некоторые из подписчиков выразили беспокойство о ее здоровье, предполагая, что она столкнулась с анорексией. В ответ артистка подчеркнула, что критика на основе фото не имеет никаких основания, пишет Стархит.

Информационное агентство «Informing»

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