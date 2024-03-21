SHAMAN пожаловался, что живет, как в бункере

Исполнитель песни «Я русский» Ярослав Дронов, он же SHAMAN, в беседе с журналистами пожаловался на то, что в последнее время он живет, «как в бункере».

Выйти на улицу и спокойно по ней пройтись артист не может - накладывает свой отпечаток популярность. Как бы ты ни маскировался, люди все равно узнает. В итоге прогулка превращается в раздачу автографов или селфи-сессию.

«Я хочу спокойствия. Я не могу просто так пройти по улице. Люди меня узнают. Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция, – сетует артист в беседе с «Комсомолкой». – Признаюсь, что даже с охраной я не гуляю по улице. Все равно ловишь взгляды, я их на себя чувствую и смущаюсь».

Дронов также признался, что из-за пробок в Москве ему так или иначе иногда приходится пользоваться общественным транспортом - метро. Когда-то он опаздывал на концерт в Кремле, и подземка буквально его спасла.

Передвигался на метро

А тем временем издание «Утро.ру» пишет, что SHAMAN по Петербургу передвигался на метро, причем, на общих основаниях - покупал билет, проходил через турникет на «Адмиралтейской». Вагон, в котором ехал артист, был переполнен, но ему никто не уступил места - никто не верил, что вместе с ними в метро популярный исполнитель.