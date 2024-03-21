Певец SHAMAN прокомментировал слухи о конфликте с Агутиным

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) разъяснил слухи о предполагаемом конфликте с музыкантом Леонидом Агутиным.

Телеграм-канал Mash на Мойке, ссылаясь на представителя SHAMANа, пишет, что Агутин не смог присутствовать на съемках «Песни года» из-за пребывания в больнице. Это опровергает предположения о личной неприязни. Дронов, в свой черед, отметил, что он не станет углубляться в детали ситуации.

Оба исполнителя участвовали в съемках в разные дни

Ранее появилась информация на сайте Агутина. Там также опровергались слухи о его предполагаемом отказе выступать с артистом. Представители Леонида подчеркнули, что оба исполнителя участвовали в съемках в разные дни.