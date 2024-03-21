Дарья Мороз и Петр Дранга появились вместе на премьере сериала

В Москве прошла премьера нового сезона детективного телесериала «Обоюдное согласие» под режиссурой Валерии Гай Германики. На светском мероприятии присутствовали многие известные личности.

Дарья Мороз и Петр Дранга старались избегать общения друг с другом

Появилась там и актриса Дарья Мороз и аккордеонист Петр Дранга. Они старались избегать общения друг с другом. Вероятно, звезды опасались новых слухов о своем предполагаемом романе. Вместо этого Дрангу видели в компании другой знаменитой артистки – Эвелины Бледанс.

Петр, известный холостяк, рассказывал ранее в интервью о своем решении не спешить с созданием семьи. Он говорил о негативном опыте своих друзей. Его знакомство с Дарьей произошло 2 года назад во время работы над постановкой о Фриде Кало. Эта дружба стала основой для возникновения сплетен о возможном романе, пишет АиФ.