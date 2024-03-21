Актриса Зепюр Брутян рассказала правду о задержании отца

Зепюр Брутян, супруга Павла Прилучного, раскрыла правду о задержании ее отца, заявив, что эти данные не соответствуют действительности и являются выдуманными. Актриса назвала новость о задержании заказной историей и подчеркнула, что у них в семье все счастливо и спокойно.

Кто-то намеренно стремится испортить репутацию семьи Брутян

Зепюр также выразила уверенность в том, что кто-то намеренно стремится испортить репутацию их семьи. Звезда подчеркнула, что осознает, зачем и кто распространяет эти слухи о них.

В средствах массовой информации появилась информация о посещении подпольного казино в Москве оперативниками. При этом утверждалось, что 57-летнего Аршака Брутяна, отца артистки, обвинили в организации незаконного казино в столице, сообщает КП.