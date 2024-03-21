Телеведущая Елена Летучая провела откровенную фотосессию в синем купальнике

Известная телеведущая и журналистка Елена Летучая представила свою стройную фигуру, опубликовав новую фотографию в ходе фотосессии. Она предстала в купальнике на фоне скал и водоема.

Летучая разместила снимок в своем телеграм-канале

Снимок звезда разместила в своем телеграм-канале. На снимке 45-летняя знаменитость изображена в синем бикини с тонкими бретелями, а также трусами низкой посадки. Она сделала фото с распущенными волосами. В качестве аксессуаров Летучая выбрала множество браслетов и черную кепку с надписью. Елена при этом сидит на камнях, повернувшись в профиль к камере, улыбается, глядя таинственно вдаль, пишет Лента.ру.