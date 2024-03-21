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Артист Дмитрий Соколов рассказал, почему развелся с первой женой

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Артист Дмитрий Соколов рассказал, почему развелся с первой женой
Знаменитости
Источник фото: Соколов Дмитрий / VK

Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» полюбили зрители за образ сурового, но добродушного деревенского парня. Он занимается сценой с детства и стоит у истоков создания команды КВН. Хотя артист страстно любит юмор и сцену, его личная жизнь скрыта от посторонних глаз, он избегает интервью. 

Артист родился в Первоуральске. Детство Дмитрия было наполнено озорством и музыкой. Он занимался любимым делом под руководством отца, который также был актером. После переезда в Екатеринбург для учебы в институте Соколов присоединился к студенческому строительному отряду «Горизонт», где начал свои первые выступления. Но несмотря на огромный успех, гастроли не приносили артистам ни больших денег, ни стабильности. Как признался Дмитрий, это стало одной из главных причин его развода с первой женой. 

Согласно его словам, развод был вызван тем, что работа в КВН требовала постоянных переездов и длительных отсутствий дома, что создавало проблемы в семейной жизни. После развода экс-супруги сохранили дружеские отношения, юморист поддерживает связь с детьми, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

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