Информинг » Знаменитости » Когда Кейт Миддлтон появится официально — названа точная дата

Когда Кейт Миддлтон появится официально — названа точная дата

Image 16+
Когда Кейт Миддлтон появится официально — названа точная дата
Знаменитости
Источник фото: @n_kate_middleton

Принцесса Уэльская планирует возобновить свои королевские обязанности в воскресенье, 31 марта, сообщил ее близкий друг. 

Кейт Миддлтон отсутствовала на королевских мероприятиях с января, когда перенесла операцию на брюшной полости. Она провела почти две недели в Лондонской клинике, а затем продолжила восстановление дома в Виндзоре. Хотя первоначально было заявлено, что принцесса вернется после Пасхи, близкий друг Кейт, а также источник, близкий к королю Чарльзу, надеются, что это произойдет раньше. 

Кейт посетит церковь на Пасху

Монарх, вероятно, не будет присутствовать, но надеется, что Кейт посетит церковь на Пасху. Бывший сотрудник Букингемского дворца считает, что Пасха будет естественным моментом для возвращения принцессы Уэльской, создавая преемственность.

После недавнего инцидента с редактированием фотографий, вряд ли будет еще одна кампания СМИ с участием королевской семьи, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Степаненко получила шок после рождения у Петросяна дочери: у нее пропал дар речи

Степаненко получила шок после рождения у Петросяна дочери: у нее пропал дар речи

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Дарья Мороз и Петр Дранга появились вместе на премьере сериала

Вчера, 23:48

Когда Кейт Миддлтон появится официально — названа точная дата

Вчера, 23:28

Актриса Зепюр Брутян рассказала правду о задержании отца

Вчера, 23:08

Певец SHAMAN прокомментировал слухи о конфликте с Агутиным

Вчера, 23:03

Телеведущая Елена Летучая провела откровенную фотосессию в синем купальнике

Вчера, 22:58

Появилось расследование, в котором утверждается, что жена Макрона Брижит — мужчина

Вчера, 22:53

Артист Дмитрий Соколов рассказал, почему развелся с первой женой

Вчера, 21:18

SHAMAN пожаловался, что живет, как в бункере

Вчера, 19:58

Скандал в Лондонской клинике: медицинскую карту Кейт Миддлтон прочли трое сотрудников — подробности

Вчера, 19:53

Лолита разболтала, на что Shaman потратил денежный приз от Аллы Пугачевой

Вчера, 19:39

Беременная Женя Малахова снялась в нежной фотосессии: она ждет второго ребенка

Вчера, 19:08

Алексей Учитель пояснил, почему был против съемок дочери в «Слове пацана»

Вчера, 18:08

Певица МакSим заявила, что здоровье больше не позволяет ей ездить в концертные туры

Вчера, 17:58

Режиссер Баранов раскрыл, остался ли Кологривый претендентом на роль Жириновского после скандала

Вчера, 16:18

Украинская певица Лобода перекрасила волосы и снова провела концерт на русском языке

Вчера, 15:48

Собчак, Ургант и Земфира трогательно высказались о смерти Василия Уткина: «Разговаривали неделю назад»

Вчера, 11:58

На премьере сериала артистка Арбенина заговорила о борьбе с насилием

Вчера, 11:38

Смерть «крабового короля» Олега Кана назвали инсценировкой — что известно, где сейчас, последние новости

Вчера, 11:33

«Проверьте на наркотики. Закончит как Ефремов»: Полицейские возьмутся за Никиту Кологривого после скандала в Новосибирске

Вчера, 10:33

Кабаеву заметили в ресторане Новосибирска в спортивном костюме и кроссовках: «Никто не узнал»

Вчера, 10:08

Новости партнеров
2023
ru-RU