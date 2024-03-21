Когда Кейт Миддлтон появится официально — названа точная дата

Принцесса Уэльская планирует возобновить свои королевские обязанности в воскресенье, 31 марта, сообщил ее близкий друг.

Кейт Миддлтон отсутствовала на королевских мероприятиях с января, когда перенесла операцию на брюшной полости. Она провела почти две недели в Лондонской клинике, а затем продолжила восстановление дома в Виндзоре. Хотя первоначально было заявлено, что принцесса вернется после Пасхи, близкий друг Кейт, а также источник, близкий к королю Чарльзу, надеются, что это произойдет раньше.

Кейт посетит церковь на Пасху

Монарх, вероятно, не будет присутствовать, но надеется, что Кейт посетит церковь на Пасху. Бывший сотрудник Букингемского дворца считает, что Пасха будет естественным моментом для возвращения принцессы Уэльской, создавая преемственность.

После недавнего инцидента с редактированием фотографий, вряд ли будет еще одна кампания СМИ с участием королевской семьи, пишет Весь Искитим.