Хрипит и просит о помощи: что известно о состоянии Павла Прилучного

В начале недели Павел Прилучный заболел, но совершил ошибку, продолжив выходить на сцену и сниматься в проектах, пишет 7days.ru. У 36-летнего актера поднялась температура, но он не отменил предстоящие выступления. Прилучный попросил поклонников дать ему совет по лечению, но обращаться за медицинской помощью не стал.

Накануне Прилучный вышел на связь с фанатами и охрипшим голосом сообщил, что ему не полегчало, и рассказал о недомогании.

«Расскажите, что это за вирус такой... или я один болею? Отыграл спектакль, третий день уже температура. Кто еще болеет, откликнитесь! Как лечиться?» — спросил Павел.

В момент записи видео рядом с Прилучным находилась его жена Зепюр Брутян. Судя по всему, она чувствует себя нормально, но призналась, что не знает, как помочь мужу. Легкомысленное отношение Прилучного к здоровью может ему только навредить. Примером тому является Роман Костомаров, который не обратился вовремя к врачу и продолжал выходить на лед.