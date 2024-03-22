Пересильд, Киркоров, Гагарина с детьми посетили премьеру «Летучего корабля»

Вечер 19 марта 2024 года в кинокомплексе «Октябрь» на Новом Арбате стал грандиозным событием для киноманов и звезд. Презентация романтической истории «Летучий корабль» привлекла внимание избранных звезд и представителей прессы.

Режиссерский дуэт Ильи и Алексея Учителя представил свой фильм, в котором сияли имена таких известных актеров, как Александр Метелкин и Полина Гагарина. Несмотря на отсутствие некоторых знаменитостей, премьера оставила яркие впечатления.

Пересильд добавила шарма вечеру

Бывшая возлюбленная Алексея Учителя, актриса Юлия Пересильд, также присутствовала на мероприятии. Она вместе с дочерьми добавила шарма вечеру. Среди гостей были многие другие известные личности, которые придали блеск этому событию, включая Полину Гагарину и Филиппа Киркорова с детьми.

Однако имена Данилы Козловского и Ксении Раппопорт не появились в финальных титрах фильма, вероятно, из-за их позиции против СВО на Украине, пишет РБК.