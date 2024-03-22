Ирина Шейк снялась в джунглях в соблазнительных бикини

Российская супермодель Ирина Шейк поразила своих подписчиков откровенным снимком из джунглей. Фото она опубликовала на своей странице в социальной сети.

На фотографии звезда стоит на скале среди густых деревьев, облаченная в черно-белое бикини с принтом зебры. Она поразила стройным телом с выраженными мышцами живота. Длинные волосы модель аккуратно завязала в пучок, а на лице у нее не было макияжа.

Источник фото: @irinashayk

Этот снимок вызвал восхищение и обсуждения среди поклонников Ирины, которая ранее уже поражала своим образом, опубликовав фотографию в полупрозрачном тонком платье с леопардовым принтом на фоне лазурного океана.