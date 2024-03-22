Жену Канье Уэста вновь засняли в оголяющем тело наряде

Бьянка Цензори, новая супруга рэпера Канье Уэста, вызвала шквал обсуждений в сети, появившись в Лос-Анджелесе в смелом наряде, вдохновленном стилем Ким Кардашьян. Дизайнерша, которой исполнилось 29 лет, вышла из здания в Западном Голливуде в короткой мини-юбке серебристого цвета и стрингах, не скрывавших ее ягодицы.

Бикини с треугольным вырезом также привлекли внимание, напоминая об одежде экс-супруги Уэста в 2022 году. Но в этот раз наряд был еще более откровенным. Цензори дополнила свой смелый образ серебристыми тенями для век. Она собрала волосы в пучок, в то время как ее супруг предпочел более свободную черную одежду.

Источник фото: lady.mail.ru

Пара, поженившаяся в декабре 2022 года, часто становится объектом прессы из-за провокационных нарядов Цензори. Некоторые фанаты призывали ее обратиться за психологической помощью из-за таких предпочтений в одежде, а сама Кардашьян попросила Бьянку избегать подобных нарядов в присутствии ее детей из-за их вульгарности.