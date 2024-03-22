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PageSix: Сам принц Уэльский может скрывать Кейт Миддлтон из-за покойной матери

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PageSix: Сам принц Уэльский может скрывать Кейт Миддлтон из-за покойной матери
Знаменитости
Источник фото: @princeandprincessofwales

PageSix сообщает, что принц Уэльский может удерживать в тени свою супругу из-за теней прошлого, связанных с трагической смертью его матери, принцессы Дианы. 

Инсайдер утверждает, что он беспокоится о возможных проклятиях и предпочитает сохранять личную жизнь и новости о Кейт Миддлтон в секрете. Ранее уже сообщалось, что принцесса Уэльская могла временно избегать публичности после операции, узнав о предполагаемой измене принца Уильяма. 

Могла решить уйти от супруга

СМИ рассуждали и о возможной связи принца с экс-моделью Маркизой Чамли. Некоторые предполагали, что принцесса могла узнать о рождении внебрачного ребенка и решить уйти от своего супруга. Но недавно, а именно 19 марта, появилось новое видео в Интернете, где Кейт с мужем покидают фермерский магазин недалеко от их дома в Виндзоре. 

Отмечается, что выглядит она здоровой, расслабленной и счастливой.

Информационное агентство «Informing»

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