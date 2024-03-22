Критик Бабичев не исключает, что Антонов, Лещенко и Носков вскоре покинут сцену

Музыкальный критик Евгений Бабичев выделил артистов, которые возможно завершат свою карьеру, вдохновленные решением 75-летнего музыканта Валерия Леонтьева покинуть сцену.

Согласно его словам, среди потенциальных кандидатов – Юрий Антонов, становящийся все реже гостем на публике. Также в этом списке упоминается Лев Лещенко, который после борьбы с тяжелым течением ковида меньше выступает на сцене, предпочитая образ мэтра на пенсии.

Бабичев также обращает внимание на Николая Носкова, продолжающего выступать, хотя он и вынужден сидеть на сцене из-за болезни. Он предполагает, что продюсеры вскоре решат, что артисту пришло время для отдыха.