История вокруг принцессы Уэльской, Кейт Миддлтон, после ее операции на брюшной полости, вызвала шквал слухов и конспирологических теорий. СМИ и соцсети сотрясаются слухами о ее возможной смерти или даже тайном захоронении.

В Министерстве иностранных дел России предположили, что большую часть этих слухов распускают британские власти. Представители МИДа выразили мнение, что конспирологическая кампания вокруг Кейт Миддлтон может быть проспонсирована Британией.

Слухи о Кейт Миддлтон вызвали особый интерес после публикации фотографии принца Уильяма с ней и детьми. На фотографии нашли 16 несостыковок, предположив, что она была сгенерирована искусственным интеллектом. Даже извинения принцессы не помогли разрешить эту ситуацию.

Необходимо отметить, что ранее Архиепископ Кентерберийский также высказался о принцессе Уэльской. Несмотря на все слухи и спекуляции, вопрос о ее состоянии остается без ответа, а сеть продолжает гудеть от новых домыслов и теорий, пишет Весь Искитим.