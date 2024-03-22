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Принцесса в коме, умерла, у нее двойник? Архиепископ Кентерберийский сделал заявление о Кейт Миддлтон – новые подробности

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Принцесса в коме, умерла, у нее двойник? Архиепископ Кентерберийский сделал заявление о Кейт Миддлтон – новые подробности
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Источник фото: @_kate_middleton_royal

Архиепископ Кентерберийский остро осудил распространение теорий заговора о принцессе Уэльской, называя их не более чем «старомодными деревенскими сплетнями». В последнее время в интернете начали активно обсуждаться спекуляции о местонахождении Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после операции. Появление видео около фермерского магазина в Виндзоре вызвало новые волны спекуляций, включая тему наличия двойника у Кейт. 

Теории заговора лишены человечности

Архиепископ Кентерберийский высказал острое неодобрение по поводу этих «сплетен», отметив, что такие спекуляции наносят вред здоровью принцессы. В интервью он подчеркнул, что подобные теории заговора лишены человечности и приводят к неправильному отношению к личной жизни людей. Он также подчеркнул, что каждому должно быть позволено болеть и восстанавливаться в мире и спокойствии, без постоянного давления на доказательства.

Архиепископ напоследок отметил, что сплетни и теории заговора являются «старомодными деревенскими сплетнями», которые теперь, благодаря интернету, могут распространяться по всему миру за считанные секунды.

Среди спекуляций появились даже предположения о смерти принцессы, использовании двойника или даже ее сестры Пиппы в качестве дублера. Некоторые даже утверждают, что она находится в коме или ее подменяют с помощью искусственного интеллекта.

Информационное агентство «Informing»

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