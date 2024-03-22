Где сейчас Михаил Галустян: откуда появился слух о смерти от дрона на СВО — последние новости о юмористе

На фоне последних событий, связанных с распространением фейковых новостей о гибели или ранении российских знаменитостей в зоне специальной военной операции на Украине, недавно появилась информация о предполагаемой гибели Михаила Галустяна. Однако источником этой информации оказался один из Телеграм-каналов, разместивших пост с фотографией и подписью о его предполагаемой гибели под Авдеевкой.

Активно ведет свои социальные сети

Но само фото показывает не Галустяна, а лицо, похожее на него. Юморист и КВНщик, на самом деле продолжает активно вести свои социальные сети. Недавно он участвовал в рекламе проекта на канале ТНТ и регулярно выступает на этом же канале в различных телепроектах, а также в шоу «Клуб Веселых и Находчивых» на Первом канале.

Он также известен своим гражданством Армении, полученным в 2023 году, но подчеркнул, что не планирует покидать Россию, где вырос и продолжает жить, пишет Весь Искитим.