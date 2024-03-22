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Был ли Никита Малинин на СВО: откуда появились слухи, что стал инвалидом и потерял ногу, где он сейчас — новости

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Был ли Никита Малинин на СВО: откуда появились слухи, что стал инвалидом и потерял ногу, где он сейчас — новости
Знаменитости
Источник фото: @nikmalinin

Вокруг Никиты Малинина, победителя третьего сезона «Фабрики звезд», возникают резонансные слухи с началом военных действий на Украине. Его связывали с Майданом, затем распространялись слухи о его участии в боевых действиях и потере ноги. Недавно появилась информация о ДТП, в результате которого он, предположительно, потерял ногу, однако поклонники высказывают сомнения в этом. 

Развивается в музыкальной сфере самостоятельно

Ни сам Никита, ни его отец не комментируют эти утверждения, что только подогревает интерес к ним. На его странице в ВКонтакте видно активное творчество, и недавно он принимал участие в фестивале «Мегамикс 90-х». Несмотря на слухи о его отце и третьей супруге, Никита предпочел развиваться в музыкальной сфере самостоятельно. Он выразил желание создать новую популярную песню и активно сотрудничает с диджеями, пишет электронную музыку, передает Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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