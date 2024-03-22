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Хочет, но не может: Григорий Лепс сделал важное заявление

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Хочет, но не может: Григорий Лепс сделал важное заявление
Знаменитости
Источник фото: Григорий Лепс / ВКонтакте

Исполнитель песни «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс признался, что мысли последовать примеру Валерия Леонтьева и завершить свою музыкальную карьеру его посещают едва ли не каждый день. Но решиться на этот шаг он не может.

Лепс признался, что если он покинет сцену, то ему будет не из чего выплачивать ипотеку на дом

Музыкант в беседе с «МК» признался, что если он покинет сцену, то лишится заработка и ему будет просто не из чего выплачивать ипотеку на дом.

Лепс затруднился ответить, на сколько лет влез в ипотечное «ярмо», как говорят в народе.

«Мне за дом еще надо платить и платить. Сколько? Не знаю точно. Много! Я каждый день хочу на все плюнуть и уехать куда-нибудь. Но не могу. Надо зарабатывать, чтобы ипотеку платить», — высказался Лепс.

СМИ на днях смаковали новость о том, что певец расстался со своей 20-летней возлюбленной и сейчас его сердце совершенно свободно.

Информационное агентство «Informing»

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