Варум оконфузилась и сорвала номер на концерте у Агутина

Полтора года назад Анжелика Варум была объектом обсуждения из-за ее гражданской позиции и слухов о ее здоровье. Хотя сейчас певица у всех на виду, она также становится предметом пересудов.

В 2022 году она вместе с Леонидом Агутиным высказала свое неодобрение в отношении СВО, что вызвало широкий резонанс и разногласия среди поклонников. После этого певицу призывали уехать в Штаты, где и живет их дочь. В то время как музыкант продолжал выступать, Анжелика скрывалась от публичности.

На концерте 15 марта 2024 года выступление певицы стало объектом критики

Недавно она снова начала выходить в свет, но на концерте 15 марта 2024 года ее выступление стало объектом критики. Видео показывает, что певица испытывала затруднения с высокими нотами, однако она с юмором приняла неловкую ситуацию. Агутин и гитарист группы поддержали ее, что вызвало аплодисменты у зрителей.