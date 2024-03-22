Певец Лоза нелестно высказался об американских гастролях Орбакайте

Певец и композитор Юрий Лоза высказал свое мнение о гастрольном туре Кристины Орбакайте по городам Канады и США, отметив, что она будет выступать перед русскоязычной диаспорой.

Концерты Орбакайте, скорее всего, будут проходить на небольших площадках

Лоза отметил, что русскоязычные американцы желают слушать русские песни, поэтому Орбакайте и находит свою аудиторию. Он также заметил, что концерты, скорее всего, будут проходить на небольших площадках, так как именно туда ходит русская диаспора, совмещая поход на концерт с посещением какого-либо ресторана.

Относительно отмены некоторых выступлений Орбакайте в РФ после появления фотографий с иноагентами Лоза отметил, что администраторы просто опасаются негативной реакции публики, их опасения понятны, так как различные сообщества могут реагировать по-разному на подобные события. Он также подчеркнул, что с идеологической точки зрения Орбакайте не высказывала негатива в отношении России, поэтому это, по всей видимости, всего лишь просто перестраховка, пишет АиФ.