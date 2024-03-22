Жена Тарасова Костенко попала в больницу

Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, обратилась к своим подписчикам в социальной сети с важным сообщением. Она раскрыла, что на данный момент находится в больнице.

Модель призналась, что попала в больницу из-за своей непредусмотрительности в отношении здоровья

В своем посте модель поделилась откровенными переживаниями, признавшись, что попала туда из-за своей непредусмотрительности в отношении здоровья. Эта неожиданная ситуация оставила ее сына без мамы, что для них обоих стало особенным испытанием. Анастасия также выразила благодарность за особое внимание и заботу, оказываемые ей медперсоналом в больнице.

Подписчики желают Анастасии скорейшего выздоровления и надеются на ее скорое возвращение домой к семье, пишет Газета.ру.

Напомним, что Костенко и Тарасов стали супругами в 2018 году и у них четверо детей. Дмитрий ранее также был женат на Оксане Пономаренко, с которой у них есть общая дочь по имени Ангелина. Также его женой была Ольга Бузова, но пара не обзавелась детьми.