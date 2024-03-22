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Алла Пугачева не сможет провести с Орбакайте концерт в США из-за сложных перелетов

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Алла Пугачева не сможет провести с Орбакайте концерт в США из-за сложных перелетов
Знаменитости
Источник фото: @alla_orfey

Продюсер Сергей Лавров разъяснил причины, по которым Алла Пугачева отказалась выступать вместе со своей старшей дочерью Кристиной Орбакайте в США.

Алле Борисовне не нравится летать на самолетах

Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на слова Лаврова, Алле Борисовне не нравится летать на самолетах. Для нее перелеты представляют собой сложную задачу. Примадонне пришлось бы провести более 10 часов в полете для того, чтобы добраться с Кипра в Штаты.

Тем не менее продюсер подчеркнул в беседе, что решение о выступлении в гастрольном туре Орбакайте не было обусловлено желанием получить финансовую выгоду, а, скорее всего, возникло из чувства артистической обязанности.

Информационное агентство «Informing»

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