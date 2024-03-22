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Принцесса Евгения впервые рассказала правду о том, что сейчас происходит во дворце

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Принцесса Евгения впервые рассказала правду о том, что сейчас происходит во дворце
Знаменитости
Источник фото: @n_kate_middleton

Несмотря на то, что 2024 год только начался, многие эксперты уже называют его «черным« для всей британской королевской семьи. Операция на простату короля Карла и последующее объявление о «неопознанной форме» онкологии, а также полостная операция на брюшной полости Кейт Миддлтон и ее временное »исчезновение» на несколько месяцев, вызвали большое беспокойство. Крах репутации всей семьи из-за затянувшегося молчания и использования фейковых фотографий стали дополнительными причинами обострения ситуации вокруг королевской семьи.

Несмотря на проблемы, члены королевской семьи продолжают активно участвовать в публичных мероприятиях

Несмотря на эти проблемы, принц Уильям, королева Камилла и другие члены королевской семьи продолжают активно участвовать в публичных мероприятиях, пытаясь показать общественности, что ситуация во дворце находится под контролем. Недавно племянница короля Карла, принцесса Евгения, посетила одно из благотворительных мероприятий, посвященных предстоящей католической Пасхе. Журналисты обратились к принцессе с вопросом о состоянии здоровья короля во время лечения. 

Принцесса заверила, что у короля все хорошо. Однако многие поклонники семьи не уверены в этом. Они считают, что Карл III старается поддерживать иллюзию успешного лечения, но факты говорят об обратном. Некоторые эксперты отмечают, что с начала февраля король принимал участие в нескольких мероприятиях исключительно для того, чтобы фотографы сделали снимки. Карл не произносит речей и не покидает город, на мероприятиях его представляют члены семьи, сообщает woman.ru.

Информационное агентство «Informing»

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