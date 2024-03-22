«Ей нужна медицинская помощь»: стримерша Нелли Хомячкова назвала ВС РФ «пушечным мясом» — ее уже задержали

В Ростовской области в городе Батайск задержана 23-летняя Нелли Хомячкова после проведения трансляции, в ходе которой она назвала бойцов Вооруженных сил России «пушечным мясом».

Девушка часто проявляла странное поведение с детства

Сосед, обеспокоенный её поведением, обратился за медицинской помощью. Он отметил, что девушка часто проявляла странное поведение с детства, но родственники не обращали на это внимания, так как Нелли воспитывалась бабушкой и дедушкой после гибели родителей в её семь лет.

Нелли Хомячкова была задержана 22 марта после обращения военных блогеров к Следственному комитету России из-за её высказываний во время трансляции. В настоящее время следователи начали проверку обстоятельств инцидента, а сама Нелли предоставила показания. Помимо сравнения бойцов ВС РФ с «пушечным мясом», она выразила своё недоумение по поводу невозможности достижения соглашения между Россией и Украиной для разрешения конфликта в зоне Северо-восточной операции, сообщает Весь Искитим.