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Скрипачка Андреева осудила изучение песен Киркорова на уроках музыки в школах

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Скрипачка Андреева осудила изучение песен Киркорова на уроках музыки в школах
Знаменитости
Источник фото: @andreevamashk

Мария Андреева, талантливая российская скрипачка и пианистка, выразила свое мнение о важности введения уроков музыки в школьную программу. В беседе с изданием «Абзац» она подчеркнула, что считает неправильным изучение творчества Филиппа Киркорова на школьных уроках музыки, отметив, что российские дети должны знакомиться с классическими произведениями.

Нужно для начала уделить внимание истории музыки

По ее словам, нужно для начала уделить внимание истории музыки, проводить практические занятия, регулярно организовывать походы на концерты классической музыки. Андреева также подчеркнула, что такие походы должны стать обязательной частью образовательного процесса. Посещение концертов в Большом зале консерватории и разных аналогичных музыкальных залов поможет лучше понять и оценить молодому поколению мир серьезной музыки.

Информационное агентство «Informing»

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