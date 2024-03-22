Новосибирский блогер Дава довел до слез Бузову на съемках шоу в Китае

Блогер из Новосибирска Давид Манукян вызвал слезы у своей экс-возлюбленной Ольги Бузовой. Это произошло на съемках шоу «Сокровище императора» на ТНТ.

Это телевизионное шоу представляет собой битву участников за главный приз в размере 14 млн рублей, включая преодоление испытаний и препятствий. Отрывки из нового эпизода проекта появились в Сети. Участники столкнулись с непростым маршрутом, что и привело к конфликтам между ними. Эмоциональная перепалка произошла даже между бывшими парами, такими как Верещагины и Дава с Бузовой.

На съемках финала произошла настоящая драма между Ольгой и Давидом

На съемках финала произошла и вовсе настоящая драма между Ольгой и Давидом. Ведущая не могла сдержать слез из-за волнения при встрече с экс-бойфрендом. После разговора с Манукяном она и восве покинула съемочную площадку.

Следующий выпуск, где будет продолжение истории между бывшими влюбленными, выйдет в эфир в воскресенье, уточняет НГС.