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Лиза Моряк появилась на съемочной площадке спустя полтора месяца после родов

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Лиза Моряк появилась на съемочной площадке спустя полтора месяца после родов
Знаменитости
Источник фото: @moryakliza

Лиза Моряк поделилась откровением в своем микроблоге. 

Она призналась в том, что всего через полтора месяца после рождения ребенка уже решила выйти на съемочную площадку. Туда она отправилась для съемок второго сезона телесериала «Жизнь по вызову».

«Родила 19 февраля, в апреле вышла уже на площадку. Отвага и слабоумие или профессионализм. Судите сами», - призналась в соцсети звезда.

Нужно напомнить, что на недавней премьере «Онегина» Моряк впечатлила зрителей своим талантом. Лиза исполнила одну из главных ролей - Татьяну Ларину.

Информационное агентство «Informing»

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