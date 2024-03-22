Лиза Моряк появилась на съемочной площадке спустя полтора месяца после родов

Лиза Моряк поделилась откровением в своем микроблоге.

Она призналась в том, что всего через полтора месяца после рождения ребенка уже решила выйти на съемочную площадку. Туда она отправилась для съемок второго сезона телесериала «Жизнь по вызову».

«Родила 19 февраля, в апреле вышла уже на площадку. Отвага и слабоумие или профессионализм. Судите сами», - призналась в соцсети звезда.

Нужно напомнить, что на недавней премьере «Онегина» Моряк впечатлила зрителей своим талантом. Лиза исполнила одну из главных ролей - Татьяну Ларину.