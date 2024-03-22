Стас Пьеха показал на фото новорожденного сына: особенный мальчик

Стас Пьеха отметил особый день – десятилетие сына Петра, опубликовав в своем микроблоге редкое семейное фото. Наследник знаменитого артиста стал старше на целое десятилетие.

Мама Наталья Горчакова выразила свои чувства к сыну в трогательном посте

Его мама Наталья Горчакова также выразила свои чувства к сыну в трогательном посте, сопровожденном общими с ним фотографиями. Она поделилась, что Петр многое показал за свои 10 лет, проявив непоколебимость, независимость в суждениях. Для мальчика характерны также уважение к окружающим, умение анализировать информацию. Наталья описала своего сына как дружелюбного, понимающего, любящего человека. По словам мамы, Петр проявляет заботу о близких, а также уважение к женщинам.

В честь юбилея мальчика мать с сыном отдыхают в санатории, где он уже завел новых друзей. Бывшая супруга Пьехи счастлива, видя, что сыну не менее интересно даже вдали от друзей и дома.