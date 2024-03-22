Артистка Вертинская осудила эмигрировавших артистов

В интервью aif.ru народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская выразила свою неоднозначную позицию по отношению к артистам, покинувшим РФ.

Актриса призвала избегать негативных высказываний о России

Она отметила, что сама принадлежит к артистической династии, включающей ее отца, Александра Вертинского, и провела параллели между нынешними эмигрантами и своим отцом. Анастасия призвала избегать негативных высказываний о России, подчеркнув, что ее отец уехал из страны при других обстоятельствах.

Анастасия Вертинская выразила надежду, что люди будут искренне любить свою Родину, независимо от места пребывания. Отметив, что РФ имеет свою миссию, народная артистка выразила недоумение по отношению к тем, кто не осознает этого и не озабочен будущим страны. Она также подчеркнула важность любви к Родине и невозможность обойтись без нее в жизни, сообщает News.ru.