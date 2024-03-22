Ивлеева тайно открывает бар в Москве, бар Nudles, где посетитель сможет выпить «Почти голый коктейль»

Исчезнувшая из публичного пространства после «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева открывает в центре Москвы бар Nudles, где посетитель сможет выпить «Коктейль с извинениями» и «Почти голый коктейль». Данную информацию выяснило издание Газета.ру и сообщило, что открытие заведения запланировано на апрель.

В соцсетях основателем бара числится ресторатор Александр Пичугин, но в 2022 году он с Ивлеевой стали соучредителями ООО «Блеск» и собирались вместе открыть кафе. Тогда этого не произошло, но само юридическое лицо не было ликвидировано.

Издание попыталось выяснить какую-нибудь информацию у Пичугина, но от комментариев ресторатор отказался.

«Сегодня тестовое открытие. Приходите в гости. А так, никаких комментариев не даем. Попозже все узнаете», — сообщил Пичугин.

Как сообщает Telegram-канал «Телеканал Страз», ранее Анастасия Ивлеева и открытый бар были подписаны друг на друга в социальной сети, но позже взаимные подписки исчезли.

Стоит отметить, что название бара делает отсылку к «голой» вечеринке и переводится как «noodles» (лапша) и «nude» (голый).