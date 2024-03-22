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Где и когда похоронили Александра Ширвиндта: на каком кладбище находится могила и почему кремировали

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Где и когда похоронили Александра Ширвиндта: на каком кладбище находится могила и почему кремировали
Знаменитости
Источник фото: @alexander_shirvindt.fan

Гражданская церемония прощания с Александром Ширвиндтом, легендарным театральным деятелем, состоялась 18 марта 2024 года в Московском Театре сатиры, где он руководил. Тысячи поклонников, коллег и друзей собрались, чтобы отдать дань памяти актеру, который скончался 15 марта. 

Александр Ширвиндт был кремирован, а его прах похоронят на московском Новодевичьем кладбище

По воле самого артиста, Александр Ширвиндт был кремирован, а его прах похоронят на московском Новодевичьем кладбище. Церемония захоронения пройдет в узком семейном кругу без представителей СМИ. 

Александр Ширвиндт, известный актер советского и российского театра и кино, ушел из жизни в возрасте 89 лет из-за проблем с сердцем. Он был руководителем Театра сатиры и сыграл яркие роли в театре и кино, включая работу с Михаилом Державиным и Андреем Мироновым. После гибели Миронова Ширвиндт и Державин продолжали свое творчество на сцене и в кино, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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