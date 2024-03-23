«СМИ просим не приезжать»: Где похоронят журналиста Василия Уткина — названо место

Скончавшегося 19 марта спортивного комментатора Василия Уткина планируют проводить в последний путь 23 марта. Прощание с 52-летним Уткиным начнется в 11:00 по московскому времени в столице на улице Маршала Тимошенко, 25В (в ЦКБ при президенте Российской Федерации), где смогут проститься родственники и близкие.

С 12:00 до 14:00 проститься с ним смогут все желающие, включая сотрудников средств массовой информации, которых «ждут» в 12:00. После проведения прощания тело будет перевезено в Балашиху, где начнется процесс погребения в 16:00 на территории Никольско-Трубецкого кладбища, расположенного при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Вход будет открыт со стороны улицы Заречной.

В пресс-службе подчеркнули, что родственники Василия не хотят видеть сотрудников СМИ на кладбище, поэтому на процесс погребения допускаются только близкие, коллеги и остальные желающие, пишет Весь Искитим.