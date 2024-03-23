Пригожин высказался о стрелявших в Crocus City Hall: «Пусть горят в аду»

Теракт в столичном «Крокусе», в результате которого погибли десятки мирных граждан РФ, вызвал глубокое возмущение у россиян, включая многих известных личностей.

Один из таких заявлений принадлежит продюсеру Иосифу Пригожину. Он назвал это событие «варварским нападением», выразив желание, чтобы террористы «горели в аду».

Надеется, что власти РФ поймают и уничтожат всех преступников

Пригожин, общаясь с журналистами, отметил, что произошедшее оставило его в шоке, поскольку он считал, что в современном мире такие вещи невозможны. Он выразил надежду на то, что власти РФ поймают и уничтожат всех преступников, причастных к теракту.

Пригожин заключил свою публичную речь, выразив соболезнования родственникам жертв и всем тем, кто был свидетелем этого ужасного события, а также пожелав, чтобы террористы понесли в полной мере наказание за свои действия.