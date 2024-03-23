Продюсер Яковлев: из-за голой вечеринки Киркоров не появится на конкурсе «МиР»

Музыкальный продюсер и организатор мероприятия «МиР - Музыка и Развитие» Александр Яковлев заявил в беседе с журналистами NEWS.ru, что Филиппа Киркорова не пригласили на гала-концерт Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР», из-за его участия в так называемой «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Яковлев отметил, что происходящее на вечеринке в столичном клубе «Мутабор» было воспринято как вакханалия, поэтому он не разделяет такого рода поведение. По его мнению, сейчас не время для подобных событий, если другие медийные площадки хотят приглашать поп-короля, то пусть это делают, однако для «МиРа» он не подходит.

Не соответствует миссии конкурса

Александр также подчеркнул, что конкурс направлен на созидательство и возвращение любви зрителей к истинным народным культурным ценностям, а все артисты, участвующие в данном мероприятии, разделяют эти ценности, и Филипп не соответствует миссии конкурса.