Российские артисты отменили концерты после теракта в «Крокус Холле»

Любовь Успенская, Сергей Жуков, Сергей Лазарев, Егор Крид, Полина Гагарина объявили о отмене своих предстоящих концертов в связи с трагическим событием в концертном зале «Крокус Сити Холл», где погибли как минимум 80 человек. Об этом музыканты сообщили через свои аккаунты в соцсетях.

Выразили слова соболезнования

Крид отложил все ближайшие выступления, Жуков сообщил об отмене концерта в Саратове, Гагарина передвинула шоу в Пензе, Лазарев – отметил в Кондопоге. Кроме того, артисты выразили свои глубокие слова соболезнования семьям погибших в результате этого теракта.

Кроме того, ранее певцы SHAMAN и Morgenshtern* заявили о своей готовности оплатить лечение всех пострадавших в результате трагедии, уточняет Взгляд.ру.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ