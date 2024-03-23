Букингемский дворец: король Карл III гордится Кейт Миддлтон

Король Великобритании Карл III выразил гордость Кейт Миддлтон за ее открытость и смелость в отношении своего заболевания раком, сообщил представитель Букингемского дворца, цитируемый Reuters.

Карл III очень гордится Кейт

В заявлении отмечается, что Карл III очень гордится Кейт за ее искренний разговор с общественностью о ее борьбе с онкологией. Также отмечается, что король поддерживал тесный контакт со своей невесткой в течение последних недель, особенно после их совместного пребывания в больнице.

Ранее Миддлтон объявила о своем заболевании в социальных сетях. Принцесса Уэльская сообщила, что она узнала о страшном диагнозе после операции, которую провели в январе. В настоящее время она проходит курс химиотерапии и сейчас находится на ранней стадии лечения, пишет РБК.