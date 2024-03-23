Актриса Брутян провела смену имиджа и стала точной копией Муцениеце

Зепюр Брутян претерпела изменения в своем облике. Теперь актриса считается точной копией Агаты Муцениеце, сообщают российские СМИ. В последнее время общественность обратила внимание на сходство между Брутян и Муцениеце.

Зепюр может быть беременной

Актриса появилась в общественности в просторном наряде, под которым заметно ее изменившуюся фигуру. Некоторые из пользователей сделали вывод, что Зепюр может быть беременной, однако звездное семейство пока что не комментирует слухи и догадки, что вполне ожидаемо, учитывая то, что о первой беременности артистка также сообщила не сразу.

В то же время Брутян подвергла имидж серьезным изменениям, выпрямив кудрявые волосы и немного осветлив их. О результатах трансформации звезда поделилась в своем личном блоге. Многие заметили, что теперь она сильно напоминает бывшую Прилучного.

Источник фото: @zepyur_brutyan