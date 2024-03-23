Жена Романа Костомарова честно призналась, что влюбилась

Оксана Домнина призналась в том, что она пережила новое влечение к своему мужу. Это откровение фигуристка сделала в ходе выступления в телешоу «Сама Меньшова».

Сумел побороть тяжелую болезнь

В 2023 году СМИ сообщили о госпитализации Романа Костомарова, где ему пришлось перенести трудные операции, включая ампутацию конечностей. Медики дали лишь 2% шансов на выживание, но спортсмен сумел побороть тяжелую болезнь. Сейчас он приспосабливается к новой жизни, осваивая различные виды спорта, но уже с протезами.

Оксана выразила свое восхищение избранником, отметив, что для нее он стал совершенно новым человеком.

Ранее Домнина также рассказывала о том, как Костомаров принял решение о необходимости ампутации, сообщает Стархит.