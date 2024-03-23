Гарри и Меган Маркл поддержали Кейт Миддлтон после новости о раке: обратились к принцессе

Принц Гарри и Меган Маркл выразили слова поддержки принцессе Уэльской после откровенного объявления о ее борьбе с онкологическим заболеванием и начале химиотерапии. Пара выразила надежду на скорейшее выздоровление Кейт Миддлтон и пожелала семье спокойствия в этот нелегкий период.

Проходит через трудные времена

Ранее Кейт поделилась с общественностью своим диагнозом. Она призналась, что проходит через трудные времена, подчеркнув свою постепенную силу и выразив надежду на полное восстановление. Принцесса попросила уважать ее и ее семью, а также дать право на личную жизнь.

Представители Кенсингтонского дворца в свой черед сообщили, что Миддлтон в настоящее время восстанавливается после операции и работает из дома. Она при этом не появлялась на публике с января 2024 года, однако в сети появились кадры, вызвавшие сомнения у интернет-пользователей относительно подлинности персоны на них.