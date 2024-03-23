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«Мне стало хорошо»: Антон Беляев покорил Полину Гагарину в телешоу «Голос»

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«Мне стало хорошо»: Антон Беляев покорил Полину Гагарину в телешоу «Голос»
Знаменитости
Источник фото: @therrmaitz

Новый эпизод «Голоса» удивил публику и участников. В последнем выпуске второго этапа поединков Антон Беляев и его команда сумели поразить Полину Гагарину настолько, что она даже не смогла скрыть своих эмоций. 

Певица выразила свое восхищение, отметив, что выступление Анастасии Садковской и Павла Мурашова было по-настоящему великолепным. Это замечание ценно, учитывая высокие требования, которые предъявляет наставница к исполнителям в шоу. Номер команды Беляева вызвал положительные отклики также и у Владимира Преснякова и Zivert, которые разделяют восторги Гагариной. 

Этот момент, пишет «Вокруг ТВ», стал ярким примером того, как музыка способна объединять даже самых требовательных искусствоведов и вызывать единодушие в высокой оценке талантов.

Информационное агентство «Informing»

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