«Очень трясет и страшновато»: Организм певицы Славы дал збой — даже речь стала какая-то невнятная

Певица Слава отправилась в увлекательное путешествие по Африке вместе со своими близкими, выбрав необычный экстремальный тур, включающий сафари, проживание в необычных отелях в глубине страны и многочисленные местные перелеты. Однако такой насыщенный график стал слишком тяжелым для организма Славы.

Приходится совершать длительные перелеты

Певица призналась, что переоценила свои силы, особенно учитывая ее уже напряженный гастрольный график. Почти каждый день ей приходится совершать длительные перелеты на небольших частных самолетах, что вызывает у нее дискомфорт и страх. Слава подчеркнула, что ее дети и спутник, Анатолий, справляются с этими трудностями гораздо легче, чем она сама. Тем не менее, певице пришлось столкнуться с непростой ситуацией, и она признается, что до сих пор чувствует последствия переутомления.

Она с юмором отмечает, что ее речь стала несколько невнятной, но она находит силы шутить и веселиться даже в таких сложных условиях.