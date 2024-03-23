У Кейт Миддлтон обнаружили рак: принцесса проходит химиотерапию — появилось видео

По сообщениям, в пятницу, 22 марта, принцесса Уэльская, Кейт, объявила о том, что у нее было обнаружено онкологическое заболевание. В видеообращении она сообщила, что после серьезной операции на брюшной полости, проведенной в январе, ей был поставлен диагноз рака. Кейт назвала это событие «огромным шоком» и призналась, что находится на ранней стадии химиотерапии.

Не раскрывает детали о типе рака

Принц Гарри и его супруга, Меган, выразили слова поддержки Кейт и ее семье, надеясь, что они преодолеют это испытание в уединении и мире. Кенсингтонский дворец не раскрывает детали о типе рака, утверждая, что принцесса имеет право на медицинскую конфиденциальность, но сообщает, что она находится на пути к выздоровлению и начала химиотерапевтическое лечение в феврале.

Кейт подчеркнула, что сосредотачивается на выздоровлении и благодарит за поддержку своих детей, а также обращается ко всем, кто столкнулся с раком, с просьбой не терять надежду. Она просит дать ей возможность лечиться спокойно и сосредоточиться на своем выздоровлении, пишет Весь Искитим.