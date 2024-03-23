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Что сказала Кристина Орбакайте о трагедии в «Крокусе»

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Что сказала Кристина Орбакайте о трагедии в «Крокусе»
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошла жуткая трагедия. Она потрясла не только всех россиян, но и мировую общественность. Звезды шоу-бизнеса были среди тех, кто выразил соболезнования семьям всех погибших через свои микроблоги. 

Артистка разделяет утрату и горечь с российским народом

Свои соболезнования, среди прочих, выразила и российская певица Кристина Орбакайте. Она относительно недавно вернулась из Америки в Россию. Как отметила артистка, она разделяет утрату и горечь с российским народом. 

«Мир от беспощадного насилия содрогается, почему погибать должны мирные люди? Сердце просто разрывается от бессилия, от боли!» — пишет дочь Примадонны.

Информационное агентство «Informing»

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